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Фонд соцстраха в 2017 году выплатил переселенцам 1,6 млрд грн

09 февраля 2018 года Источник:Украинские Национальные Новости

Фонд социального страхования Украины осуществил в 2017 году страховые выплаты внутренне перемещенным лицам на сумму 1,6 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Сумма страховых выплат, которые в течение 2017 года осуществил Фонд социального страхования Украины внутренне перемещенным лицам, составила 1 млрд 618 млн гривен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что половина суммы (759,38 млн грн) выплачена лицам, выехавшим из зоны проведения АТО в другие регионы Украины (22 391 человек).

Вторая половина суммы (858,7 млн грн) выплачена лицам, которые покинули зону проведения АТО, но остались на территории Донецкой и Луганской областей (21 670 человек).

В указанную сумму входят ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве и членам их семей, единовременное пособие пострадавшим, медицинская и социальная помощь.

Отметим: выплаты осуществляются в соответствии с постановлением правления Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины от 11 декабря 2014 года №20.

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