Фонд соцстраха в 2017 году выплатил переселенцам 1,6 млрд грн

Фонд социального страхования Украины осуществил в 2017 году страховые выплаты внутренне перемещенным лицам на сумму 1,6 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
«Сумма страховых выплат, которые в течение 2017 года осуществил Фонд социального страхования Украины внутренне перемещенным лицам, составила 1 млрд 618 млн гривен», — говорится в сообщении.
Отмечается, что половина суммы (759,38 млн грн) выплачена лицам, выехавшим из зоны проведения АТО в другие регионы Украины (22 391 человек).
Вторая половина суммы (858,7 млн грн) выплачена лицам, которые покинули зону проведения АТО, но остались на территории Донецкой и Луганской областей (21 670 человек).
В указанную сумму входят ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве и членам их семей, единовременное пособие пострадавшим, медицинская и социальная помощь.
Отметим: выплаты осуществляются в соответствии с постановлением правления Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины от 11 декабря 2014 года №20.
Сохранить:
Контакты:
Укрупнение местных судов путем преобразования в окружные — это:
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЛАУРЕАТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Лидер малого и среднего бизнеса года»
Самое авторитетное событие года – регистрация продолжается
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Новая генерация года»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: