Сегодня 09 февраля 2018 года, 22:10

Стокгольм снизил цену российского газа на 20-50 долларов — «Нафтогаз»

Решение Стокгольмского арбитража снижает цену российского газа для НАК «Нафтогаз Украины» на 20-50 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщил главный коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Цена по измененному контракту будет существенно ниже цены по старой формуле. Сейчас разница составляет около 20 долларов. Однако эта сумма будет колебаться в зависимости от сезона», — заявил Ю.Витренко.

«К примеру, во втором квартале разница будет достигать 50 долларов, потому что в теплое время года рыночные цены на газ падают. Ранее формула была привязана к нефтепродуктам и не отображала рыночных тенденций в Европе», — сказал он.

Ю.Витренко отметил, что сейчас стоимость российского газа для «Нафтогаза» с учетом решения Стокгольмского арбитража на 20-30 долларов ниже стоимости «голубого топлива», закупаемого на рынке Германии, за счет исключения транспортной составляющей.

По информации главного коммерческого директора НАК, решение арбитража обязывает «Нафтогаз» закупить по принципу «бери или плати» у «Газпрома» в 2018 году 4 млрд куб.м газа, эти поставки могут начаться с марта.

«Решение Стокгольмского арбитража базируется на принципе, что мы должны покупать у россиян половину своих годовых потребностей в импорте», — добавил Ю.Витренко.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз Украины» в этом году закупит около 4-5 миллиардов кубометров газа у России и продолжит импорт из европейского направления.