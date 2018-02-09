Сегодня 09 февраля 2018 года, 22:11

Украина введет для всех стран электронную визу стоимостью 65 долл. США

Украина в ближайшее время введет электронную визу для всех стран, которые не входят в список государств миграционного риска. Об этом заявил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

«Электронная виза будет только одноразовая, она будет выдаваться сроком до 30 дней, стоимость — 65 долл. Параллельно уменьшается количество виз, оформляемых в аэропортах, то есть Visa on arrival. А для стран миграционного риска остается оформление виз в посольствах. Сейчас таких стран 70», — сказал С.Погорельцев.

Он пояснил, что электронную визу будут присылать на электронную почту, ее надо будет самому распечатать на принтере и привезти на паспортный контроль.

«Просто загрузить в телефон не получится — для пограничников нужна распечатка. В частности, поэтому мы на первом этапе не будем даже уменьшать количество наших сотрудников в аэропортах, чтобы они, например, помогли распечатать эту визу», — сказал С.Погорельцев.

По его словам, после введения электронных виз Украина не планирует полностью ликвидировать консульские пункты в аэропортах.

«Сейчас мы существенно усовершенствовали работу консулов в аэропортах. Надо признать, что когда мы только ввели механизм визы в аэропортах, не все было хорошо», — отметил он.