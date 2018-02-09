Сегодня 09 февраля 2018 года, 22:10

Стало известно, сколько новых и подержанных авто оформили в 2017 году

По данным Государственной фискальной службы, в 2017 году осуществлено таможенное оформление 80,5 тыс. новых и 72,9 тыс. подержанных авто. Об этом говорится на странице в соцсети ГФС.

По статистике Государственной фискальной службы Украины, в течение 2017 года осуществлено таможенное оформление при ввозе в Украину 80,5 тыс. новых автомобилей, при этом оплачено 15,8 млрд гривен таможенных платежей. В 2016 году количество случаев оформления новых авто составило 63 тыс. шт. с уплатой 12,4 млрд гривен таможенных платежей.

«Подержанных авто в прошлом году было оформлено 72,9 тыс., из них по уменьшенным ставкам акцизного налога — 69,5 тыс., уплачено 5,5 млрд гривен таможенных платежей, в том числе по сниженным ставкам акцизного налога — 5,1 млрд гривен», — сообщили в ГФС.

«В 2016 году было осуществлено оформление 23,8 тыс. подержанных авто, в том числе по уменьшенным ставкам акцизного налога — 15,1 тыс., уплачено 2,4 млрд гривен, из них по уменьшенным ставкам акцизного налога — 1,2 млрд гривен», — добавили в ГФС.