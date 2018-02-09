Стало известно, сколько новых и подержанных авто оформили в 2017 году

По данным Государственной фискальной службы, в 2017 году осуществлено таможенное оформление 80,5 тыс. новых и 72,9 тыс. подержанных авто. Об этом говорится на странице в соцсети ГФС.
По статистике Государственной фискальной службы Украины, в течение 2017 года осуществлено таможенное оформление при ввозе в Украину 80,5 тыс. новых автомобилей, при этом оплачено 15,8 млрд гривен таможенных платежей. В 2016 году количество случаев оформления новых авто составило 63 тыс. шт. с уплатой 12,4 млрд гривен таможенных платежей.
«Подержанных авто в прошлом году было оформлено 72,9 тыс., из них по уменьшенным ставкам акцизного налога — 69,5 тыс., уплачено 5,5 млрд гривен таможенных платежей, в том числе по сниженным ставкам акцизного налога — 5,1 млрд гривен», — сообщили в ГФС.
«В 2016 году было осуществлено оформление 23,8 тыс. подержанных авто, в том числе по уменьшенным ставкам акцизного налога — 15,1 тыс., уплачено 2,4 млрд гривен, из них по уменьшенным ставкам акцизного налога — 1,2 млрд гривен», — добавили в ГФС.
Сохранить:
Контакты:
Укрупнение местных судов путем преобразования в окружные — это:
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЛАУРЕАТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Лидер малого и среднего бизнеса года»
Самое авторитетное событие года – регистрация продолжается
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Новая генерация года»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: