Сегодня 09 февраля 2018 года, 22:11

НБУ утвердил нового главу правления «Приватбанка»

Национальный банк согласовал кандидатуру Петра Крумханзла на должность главы правления «ПриватБанка». Об этом сообщили в банке.

Почти месяц назад наблюдательный совет «ПриватБанка» назначил Крумханзла главой правления и подал соответствующие документы на утверждение в Национальный банк. Накануне НБУ закончил проверку Крумханзла и утвердил его кандидатуру.

П.Крумханзл ранее работал в ведущих банках ЕС. Опыт работы на Украине у него также есть. Чешский специалист был членом правления по операционным вопросам в «Райффайзен Банке Аваль».