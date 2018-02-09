НБУ утвердил нового главу правления «Приватбанка»

Национальный банк согласовал кандидатуру Петра Крумханзла на должность главы правления «ПриватБанка». Об этом сообщили в банке.
Почти месяц назад наблюдательный совет «ПриватБанка» назначил Крумханзла главой правления и подал соответствующие документы на утверждение в Национальный банк. Накануне НБУ закончил проверку Крумханзла и утвердил его кандидатуру.
П.Крумханзл ранее работал в ведущих банках ЕС. Опыт работы на Украине у него также есть. Чешский специалист был членом правления по операционным вопросам в «Райффайзен Банке Аваль».
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