Индия оштрафовала Google за злоупотребление доминирующим положением в сегменте общего онлайн-поиска

Комиссия по защите конкуренции Индии обвинила американскую корпорацию Google в злоупотреблении доминирующим положением в сегменте общего онлайн-поиска и поиска рекламных услуг в стране.
Регулятор по итогам проверки обязал американскую компанию выплатить штраф в размере 1,36 миллиарда рупий (21 млн долл. США).
По данным CCI, поисковик Google в стране выдавал результаты поисковых запросов таким образом, чтобы увеличивать посещаемость собственных сервисов: в частности, речь идет о сервисе Google Flight.
«Признано, что компания Google применяла практику искажения поиска, что наносит вред как конкурентам компании, так и пользователям», — отметил регулятор.
Google входит в холдинговую компанию Alphabet, образованную в августе 2015 года. В октября в холдин вошли Android и YouTube.
Ранее Европейская комиссия оштрафовала интернет-гигант Google на 2,42 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем. После чего компания Google подала апелляцию в Суд Европейского Союза на решение Еврокомиссии о наложении штрафа.
Сохранить:
Контакты:
Укрупнение местных судов путем преобразования в окружные — это:
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЛАУРЕАТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Лидер малого и среднего бизнеса года»
Самое авторитетное событие года – регистрация продолжается
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Новая генерация года»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: