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Сегодня 09 февраля 2018 года, 22:10

Индия оштрафовала Google за злоупотребление доминирующим положением в сегменте общего онлайн-поиска

Комиссия по защите конкуренции Индии обвинила американскую корпорацию Google в злоупотреблении доминирующим положением в сегменте общего онлайн-поиска и поиска рекламных услуг в стране.

Регулятор по итогам проверки обязал американскую компанию выплатить штраф в размере 1,36 миллиарда рупий (21 млн долл. США).

По данным CCI, поисковик Google в стране выдавал результаты поисковых запросов таким образом, чтобы увеличивать посещаемость собственных сервисов: в частности, речь идет о сервисе Google Flight.

«Признано, что компания Google применяла практику искажения поиска, что наносит вред как конкурентам компании, так и пользователям», — отметил регулятор.

Google входит в холдинговую компанию Alphabet, образованную в августе 2015 года. В октября в холдин вошли Android и YouTube.

Ранее Европейская комиссия оштрафовала интернет-гигант Google на 2,42 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем. После чего компания Google подала апелляцию в Суд Европейского Союза на решение Еврокомиссии о наложении штрафа.