Сегодня 09 февраля 2018 года, 22:10

Сегодня парламент продолжит рассмотрение поправок к законопроекту о пограничной безопасности

Верховный Совет продолжит в пятницу, 9 февраля, рассмотрение во втором чтении законопроекта №5442 «О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и некоторые другие законы Украины относительно обеспечения пограничной безопасности государства». Об этом говорится в повестке дня парламента.

В начале заседания депутаты проведут традиционный час вопросов к правительству.

Затем будут рассмотрены поправки к законопроекту об обеспечении пограничной безопасности. На повестке дня также вопросы увеличения именных стипендий парламента и обсуждение правительственного законопроекта №5023 «О внесении изменения в статью 44 Закона Украины «О высшем образовании».

Как сообщалось, 8 февраля депутаты рассмотрели 50 из 70 поправок законопроекта об обеспечении пограничной безопасности, которым, в частности, предлагается увеличить размер штрафов за совершение нарушений, предусмотренных статьей 204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее».