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В прошлом году предприниматели получили 51 штраф за обслуживание на иностранном языке

09 февраля 2018 года Источник:LB.ua

В 2017 году Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпотребслужба) оштрафовала 51 предпринимателя за обслуживание на иностранном языке на общую сумму в 8,5 тыс. гривен. Об этом сообщает Госпотребслужба.

Случаи обслуживания клиентов на иностранном языке были зафиксированы во время внеплановой проверки по жалобе отдельных граждан. Реагируя на соответствующее обращение, Госпотребсужба отправляет обращение в регуляторную службу и после согласования начинает на внеплановую проверку, — пояснили в ведомстве.

В случае подтверждения нарушения составляется акт, и, если предприниматель в отведенное время прекращает нарушение, его не штрафуют.

Больше всего жалоб было зафиксировано в Херсонской области — 26, из которых подтвердились факты в 25 случаях, а также в Киевской, где из 76 жалоб подтвердились только 19.

Всего в Госпотребслужбу по данному вопросу обращались 160 раз.

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