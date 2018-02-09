Киберполиция хочет легализовать криптовалюту

Легализация криптовалют позволит киберполиции сделать этот вид деловой активности контролируемым. Об этом заявил заместитель начальника Департамента киберполиции Александр Гринчак.
«Что касается криптовалюты, то сейчас мы разработали ряд предложений, вынесли этот вопрос на уровень правительства и хотим криптовалюту легализовать, чтобы она была подконтрольна. С помощью этой валюты осуществляется немало преступлений: продажа наркотиков, оружия и т.д.», — сообщил А.Гринчак.
По его словам, в киберполицию часто обращаются с заявлениями о похищении криптовалюты.
«Существуют мошеннические схемы, когда владелец электронного кошелька предоставляет доступ мошенникам к своим аккаунтам, и они переводят десятки тысяч долларов на другой кошелек. Этот вид преступления можно квалифицировать как мошенничество с использованием электронно-вычислительной техники. Человек обманут, он перечислил какие-то электронные средства за какие-то услуги и взамен ничего не получил — это чистое мошенничество», — добавил он.
Сейчас на Украине Национальный банк, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг не признают криптовалюту платежными средствами. Этот вопрос никак не урегулирован на законодательном уровне.
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