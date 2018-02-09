Сегодня 09 февраля 2018 года, 10:08

ЮК EQUITY усиливает команду практики уголовного права присоединением партнеров Ярослава Зейкана и Александра Лысака

8 февраля юридическая компания EQUITY объявила о расширении партнерского состава компании и усилении практики уголовного права в связи с присоединением известных адвокатов - Ярослава Зейкана и Александра Лысака.

Виктор Барсук, старший партнер EQUITY, комментируя данное событие, в частности подчеркнул: «Отрасль уголовного права и процесса проявляет себя как одно из наиболее перспективных направлений для дальнейшего развития всего юридического рынка и нашей компании в частности. Принятие в команду EQUITY, без преувеличения, одних из лучших на рынке профессионалов уголовно-процессуальной отрасли – адвокатов Ярослава Зейкана, Александра Лысака, значительно усиливает наши лидерские позиции и делает нашу компанию #1 практики уголовного права (white collar crime) на всеукраинском юридическом рынке по кадровому потенциалу».