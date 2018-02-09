Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 09 февраля 2018 года, 10:08

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ЮК EQUITY усиливает команду практики уголовного права присоединением партнеров Ярослава Зейкана и Александра Лысака

09 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

8 февраля юридическая компания EQUITY объявила о расширении партнерского состава компании и усилении практики уголовного права в связи с присоединением известных адвокатов - Ярослава Зейкана и Александра Лысака.

Виктор Барсук, старший партнер EQUITY, комментируя данное событие, в частности подчеркнул: «Отрасль уголовного права и процесса проявляет себя как одно из наиболее перспективных направлений для дальнейшего развития всего юридического рынка и нашей компании в частности. Принятие в команду EQUITY, без преувеличения, одних из лучших на рынке профессионалов уголовно-процессуальной отрасли – адвокатов Ярослава Зейкана, Александра Лысака, значительно усиливает наши лидерские позиции и делает нашу компанию #1 практики уголовного права (white collar crime) на всеукраинском юридическом рынке по кадровому потенциалу».

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 6 (1050) от 06/02/18 Свежий номер

Банковское право

№ 6 (1050)
Акцент

Конкретное преимущество

Государство и юристы

Испытать возмещение

Отрасли практики

Безопасность трудна

Тема номера:

Блокмастер

Архив голосованийVox Populi

Укрупнение местных судов путем преобразования в окружные — это:

обеспечение доступа к правосудию

экономия бюджетных средств

борьба с «неудобными» судами

видимость реформы

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

Самое авторитетное событие года – регистрация продолжается

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Новая генерация года»

I СУДЕБНЫЙ ФОРУМ ААУ

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом