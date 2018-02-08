Сегодня 08 февраля 2018 года, 22:08

Адвокаты политиков рассказали, с какими рисками сталкиваются в уголовных процессах

8 февраля Комитет по уголовному и уголовно-процессуальному праву Ассоциации юристов Украины провел заседание на тему «Уголовное производство как элемент политического давления на оппонента».

Мероприятие открыл Евгений Солодко, обратив внимание на критические нарушения прав адвокатов в резонансных процессах. Убийства адвокатов в Борисполе, Харькове и других городах указывают, что профессия адвоката стала опасной, считает г-н Солодко.

«Если мы это не будем обсуждать, то это будет продолжаться», — отметил он. Людям, прошедшим в политику, нужно заключать договор с адвокатом, заявил Евгений Солодко. Также он подчеркнул, что намеренно приглашал на данное мероприятие адвокатов, защищающих политиков разных взглядов.

Единство адвокатов могло бы предотвратить многие нарушения, такие как выталкивание полицией адвокатов из зала суда (пример — вчерашняя ситуация на процессе по делу Януковича).

Далее адвокат обратился к истории. Первой политической статьей в Российской империи он назвал статью 126 Уголовного уложения, предусматривающую наказание за посягательство на государственный строй и создание обществ с целью совершения таких действий. Во времена СССР существовала одна статья за антисоветскую агитацию. Яркие примеры политзаключенных — Левко Лукьяненко и Мустафа Джемилев.

По мнению спикера, сегодня украинские адвокаты пользуются большей свободой, чем советские.

Как следовало из выступления, иногда в насильственных преступлениях трудно отделить криминал от политики.

Не всегда фигурантом политического дела выступает человек, который активно критикует власть. Об этом заявил адвокат Андрей Смирнов. Защитники ощущают существование рисков, и не только физических. Он обратил внимание, что в отношении адвокатов открывают производства по уголовным делам, иногда не связанным с политикой. Так, например, адвоката Андрея Мамалыгу преследуют из-за кражи двигателя лифта. Число политических дел возрастает очень стремительно. Преследование касается не только представителей высших эшелонов власти, но и журналистов. Также были случаи задержания человека в порядке статье 208 УПК после прохождения паспортного контроля в аэропорту и объявления следствия прекращенным через 12 часов после предъявления подозрения.

По словам г-на Смирнова, следствие злоупотребляет полномочиями по направлению производства на рассмотрение суда в другой регион. Например, дело Александра Ефремова слушается Старобельским райсудом Луганщины. Доступ к медиа там ограничен, а риски для безопасности защитников выше (особенно в прифронтовой зоне). Самым болезненным вопросом для адвокатов он назвал досудебное расследование. При этом адвокатам политиков отводится крайне важная функция: они выступают каналом коммуникации и могут озвучивать определенные месседжи в СМИ.

Андрей Томацкий рассказал об опыте защиты журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в критике власти с целью свержения строя. По его словам, журналист не имеет права признать вину, иначе подобными действиями он подставит всех журналистов, критикующих власть. Он подчеркнул, что «адвокат страдает первым». При этом защитники не всегда пользуются всем арсеналом гарантий. К тому же часто возникают трудности при защите других клиентов. Г-н Томацкий подчеркнул, что защищает лиц диаметрально противоположных политических взглядов.

Адвокат Алексей Ищенко уверен, что эффективность защиты повысит внесение изменений в законы, которые сегодня позволяют не предоставлять информацию адвокатам. Речь идет о законодательстве об информации, о врачебной тайне и т.д. Также он считает, что суд присяжных в нынешнем виде не оправдывает возложенных на него надежд.

Нужно, чтобы клиент был готов к борьбе, отметил адвокат Юрий Иващенко. Вместо договоренностей с властями следует осуществлять активную защиту, например, открывая в ответ множество уголовных и гражданских производств.