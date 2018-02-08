Сегодня 08 февраля 2018 года, 22:08

В правительстве уверены, что найдут деньги под «минималку» в 4,1 тыс. грн

«Программа минимум» Кабинета Министров на 2018 год относительно роста социальных стандартов на Украине — увеличение размера прожиточного минимума на 10-12%. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Он напомнил, что такой прирост суммы прожиточного минимума заложен в государственном бюджете на текущий год.

«В госбюджете-2018 зафиксирована наша «программа минимум»: за год прожиточный минимум вырастет на 10-12%, а от него зависит более 80 видов социальных выплат», — цитирует чиновника его пресс-служба.

П.Розенко также отметил дальнейший рост заработных плат в течение года. «В 2017 году власти решились на серьезный шаг — одномоментное повышение «минималки» более чем в два раза — до 3200 грн. В этом году мы пошли еще дальше, подняв с 1 января 2018 года минимальную зарплату на 17%, до 3723 грн, на 25% повысили зарплаты учителям, в ходе медицинской реформы произойдет рост зарплат врачей», — отметил вице-премьер-министр.

По его словам, по итогам первого квартала текущего года правительство рассмотрит и возможность очередного повышения минимальной зарплаты. «При рассмотрении госбюджета-2018 Президент Украины предложил по итогам первого квартала рассмотреть вопрос увеличения минимальной зарплаты до 4100 грн. Я поддерживаю эту идею и убежден, что у нас для этого есть все возможности», — подчеркнул он и добавил, что средняя заработная плата в октябре-ноябре 2018 года может превысить 10 тысяч гривен.