Сегодня 08 февраля 2018 года, 22:08

Минрегион предложит парламенту приблизить границы районов к госпитальным округам

Министерство регионального развития предложит парламенту на следующей сессии приблизить границы районов к госпитальным округам. Об этом заявил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в интервью порталу «Децентрализация».

«В районах, территория которых полностью покрыта объединенными общинами, райсоветы осознают, что потеряли полномочия. Предложим Верховному Совету осуществить укрупнение нескольких районов. Это определенным образом решит проблему дублирования функций, сэкономит государственные деньги и обеспечит действующим районным администрациям и советам нагрузки. На следующей сессии предложим парламенту приблизить границы районов к госпитальным округам», — отметил Г.Зубко.

Он подчеркнул, что вопрос районов необходимо решить в этом году.

«Ведь административные расходы на район, в котором есть несколько объединенных территориальных общин (ОТО — прим.ред.), а также райсовет и райгосадминистрация, порой превышают расходы на развитие инфраструктуры. Так не может быть. Поэтому мы создали несколько действенных инструментов, приняв закон о добровольном присоединении, который дал возможность общинам укрупняться. Ожидаем принятия во втором чтении законопроекта №6466, который позволит создавать ОТО городам областного значения», — подчеркнул г-н Зубко.

По его словам, уже определен перечень функций и должностей, которые должны остаться на районном уровне.

«Это управление соцзащиты, финансовое управление, управление экономики и т.п. Райгосадминистрация должна координировать действия территориальных общин, в том числе по дорожному хозяйству. Если дорога ремонтируется, то ремонт должен быть выполнен комплексно, а не кусками: только до предела той или иной ОТО. РГА должна сообщать общинам о государственных программах — например, по поддержке животноводства и обновлению сельскохозяйственной техники. Там не будут распределять средства, а будут лишь координировать направления работы общин. А дублирование функций мы убираем постановлением правительства», — отметил Г.Зубко.

По его мнению, ОТО должны взять функции спорта, культуры, образования, первичной медицины, агропромышленного развития.