Сегодня 08 февраля 2018 года, 22:08

«Не исключено, что во втором полугодии этого года будет объявлен конкурс в Высший антикоррупционный суд и второй отбор в ВС» — Богдан Львов

Сегодня в здании Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда (КХС ВС) состоялось совместное совещание председателей местных, апелляционных хозяйственных судов и судей КХС ВС, на котором были подведены итоги работы хозяйственных судов за минувший год, определены задания на текущий год, а также обсуждены проблемные вопросы применения Хозяйственного процессуального кодекса Украины.

В частности, характеризуя работу местных хозяйственных судов, заместитель Председателя ВС — председатель КХС ВС Богдан Львов отметил, что 79,5% решений этих судов в дальнейшем не обжалуются сторонами. По его словам, именно на эти суды сегодня возлагается наибольшая ответственность за качественное профессиональное внедрение новых процессуальных норм. Что же касается работы апелляционных судов, то изменения, внесенные в процессуальное законодательство, выдвигают к ним новые требования. «Фактически апелляционная инстанция должна стать инстанцией торжества закона, где должны приниматься окончательные решения. Кассационная инстанция должна работать не столько на исправление массовых ошибок, сколько на корректировку судебной практики, ее стратегических направлений. И сегодня необходимо ориентироваться, что именно апелляционные суды должны ставить окончательную точку в судебных спорах», — подчеркнул Богдан Львов.

Говоря о качественных показателях работы судов хозяйственной юстиции за 2017 год, председатель КХС ВС констатировал продолжение тенденции последних лет, а именно — уменьшение общего количества судебных дел. Так, в минувшем году на рассмотрение местных хозяйственных судов поступило 178,1 тыс. обращений от субъектов хозяйствования для решения возникших споров. А в целом на рассмотрении в этих судов было 218 тыс. дел и рассмотрено 180 тыс. 79,5% решений вступили в законную силу и не были обжалованы в апелляционном или кассационном порядке.

В апелляционные хозяйственные суды поступило 54,5 тыс. обращений, а на рассмотрении в целом пребывало 58,6 тыс. обращений, из которых рассмотрено 54,2 тыс. (99,5%). В эти суды поступило 30,5 тыс. жалоб, из которых в апелляционном порядке рассмотрено по сути 21,8 тыс., по результатам рассмотрения отменено или изменено 5,7 тыс. решений местных хозяйственных судов.

За отчетный период в Высший хозяйственный суд поступило 17,7 тыс. кассационных жалоб. При этом г-н Львов констатировал увеличение случаев обжалования в кассационном порядке решений апелляционных судов до 53,2% с 51,8 % за 2016 год. В прошлом году указанным судом было рассмотрено 9,7 тыс. жалоб, изменены или отменены 2,9 тыс. решений апелляционных судов. Нерассмотренными остались 3,1 тыс. дел.

Согласно приведенным статистическим данным, средний уровень нагрузки на 1 судью местного хозяйственного суда составил 398 заявлений (дел) — уменьшился на 1,3%; на судью апелляционного хозсуда — 326 заявлений (дел), то есть увеличился на 6,2 %; на судью ВХСУ — 422 жалобы (дела), увеличился на 42%.

Для рассмотрения в КХС ВС из Высшего хозяйственного суда Украины было передано 3,1 тыс. дел и из Верховного Суда Украины — 600 хозяйственных дел.

Также Богдан Львов отметил, что в 2018 году должно завершиться квалификационное оценивание судей апелляционных судов, и этот вопрос напрямую связан с процессом ликвидации судов. Процесс квалифоценивания судей местных хозяйственных судов вряд ли завершится в этом году. По его словам, во втором полугодии, возможно, будет объявлен конкурс в Высший антикоррупционный суд и второй конкурс в Верховный Суд.