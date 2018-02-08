САУ рекомендует председателям региональных советов внести всю информацию по оплате ежегодных взносов в кратчайшие сроки

Продолжается заседание Совета адвокатов Украины.
Так, САУ утвердил новый образец выписки, форму и описание бланка выписки из Единого реестра адвокатов Украины. Такое решение было принято в связи с модернизацией ЕРАУ.
Кроме того, была озвучена статистика о состоянии ежегодных взносов на обеспечение реализации адвокатского самоуправления. В связи с тем, что на данный момент в ЕРАУ отображена не вся информация по регионам, было принято решение об обращении к председателям региональных советов с просьбой внести всю информацию по оплате в кратчайшие сроки.
Следующий вопрос повестки дня, рассмотренный САУ, касался созыва конференций в Киевской, Кировоградской, Николаевской и Хмельницкой областях.
Также САУ рассмотрел ряд обращений о предоставлении разъяснений в части Правил адвокатской этики и адвокатской деятельности.
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"разъяснений в части Правил адвокатской этики и адвокатской деятельности."
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