Сегодня 08 февраля 2018 года, 22:08

САУ рекомендует председателям региональных советов внести всю информацию по оплате ежегодных взносов в кратчайшие сроки

Продолжается заседание Совета адвокатов Украины.

Так, САУ утвердил новый образец выписки, форму и описание бланка выписки из Единого реестра адвокатов Украины. Такое решение было принято в связи с модернизацией ЕРАУ.

Кроме того, была озвучена статистика о состоянии ежегодных взносов на обеспечение реализации адвокатского самоуправления. В связи с тем, что на данный момент в ЕРАУ отображена не вся информация по регионам, было принято решение об обращении к председателям региональных советов с просьбой внести всю информацию по оплате в кратчайшие сроки.

Следующий вопрос повестки дня, рассмотренный САУ, касался созыва конференций в Киевской, Кировоградской, Николаевской и Хмельницкой областях.

Также САУ рассмотрел ряд обращений о предоставлении разъяснений в части Правил адвокатской этики и адвокатской деятельности.