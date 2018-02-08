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Взаимозачет встречных требований в кредитных спорах связан с кризисными явлениями — Игорь Кравцов, руководитель практики разрешения споров ЮФ Evris

В древние времена термин «оbligatio» (связанность) относительно обязательства понимался буквально: по Законам XII таблиц на лицо, не исполнившее обязательство, надевали кандалы весом не менее 7 кг. С такой исторической справки преподаватель Legal High School, руководитель практики разрешения споров ЮФ Evris Игорь Кравцов, начал свою лекцию о взаимозачете встречных требований как способе прекратить обязательства. Судебная практика в данной сфере весьма разнообразна и часто противоречива, поэтому слушатели Школы судебной практики LHS с интересом восприняли рекомендации лектора, чтобы в будущем, используя полученные знания, в процессе защиты своих клиентов облегчить им тяжелую ношу обязательств.

Г-н Кравцов разъяснил, что для взаимозачета требования должны быть встречными, однородными, а также срок исполнения обязательств уже должен наступить. Понятие «однородность» в законодательстве не определено, однако на практике однородными считаются предметы одного рода (самые популярные — деньги). Для взаимозачета встречных требований достаточно заявления одной стороны, но возможна и двусторонняя сделка. При этом нельзя прекращать сразу несколько обязательства по встречным требованиям, также законодательство предусматривает ряд ограничений для проведения взаимозачета по предмету и субъекту.

Популярный вид судебных споров, касающихся взаимозачета требований, основан на односторонней природе сделки, отметил лектор. В суде выясняются обстоятельства однородности зачтенных требований, их соразмерность, момент наступления срока исполнения обязательств. В целом взаимозачет наиболее популярен в торговых операциях. «В кредитных спорах взаимозачет связан в первую очередь с негативными, кризисными явлениями», — подчеркнул Игорь Кравцов. Так, с 2014 года возникла новая волна споров относительно взаимозачета из-за «банкопада».

Игорь Кравцов продемонстрировал типичную схему правоотношений, которые ложатся в основу споров кредиторов с ФГВФЛ: сначала компания заключает с банком кредитный договор и договоры об обеспечении исполнения (ипотека, залог, поручительство); далее компания становится кредитором банка по другим договорам (банковского вклада, банковского счета и т.п.) или приобретает статус кредитора путем уступки права требования банку; перед объявлением неплатежеспособности компания осуществляет взаимозачет требований по вышеуказанным договорам; в результате ФГВФЛ оспаривает взаимозачет или компания подает иск о признании обязательств прекращенными.

После «банкопада» наибольшее количество кредитных споров касалось объединения должника и кредитора в одном лице, что аргументировалось статьей 606 Гражданского кодекса Украины. После внесения изменений в Закон Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» был установлен запрет на прекращение обязательств посредством такого объединения. Также преподаватель LHS проанализировал правовые позиции судов в других типичных кредитных спорах (относительно невозможности зачета требований после введения временной администрации, о взаимозачете и договорах банковского вклада) и дал юристам советы по сопровождению таких споров.

При взаимозачете во внешнеэкономической деятельности стоит помнить, что спор возникает не только между сторонами, но и с органами ГФС, акцентировал внимание г-н Кравцов. Валютные обязательства субъектов ВЭД жестко регламентируются, а взаимозачет требований по ВЭД-контрактам может повлечь за собой внеплановую проверку. Однако действия ГФС успешно обжалуются в административных судах, отметил лектор.

«Желаю вдохновения в исследовании позиций судов, в том числе относительно споров о взаимозачете», — обратился Игорь Кравцов к слушателям LHS.