Сегодня 08 февраля 2018 года, 22:07

КМУ изменил принцип предоставления помощи одиноким матерям

Правительство изменило принципы предоставления помощи одиноким родителям, лишив права получать такие выплаты тех из них, кто уже получает государственную соцпомощь на ребенка умершего кормильца. Соответствующие изменения закреплены решением правительства №41 от 25 января.

Исключение добавили к уже существующему перечню — до сих пор получать госпомощь не могли одинокие матери или отцы, которым уже выплачивалась пенсия в случае утраты кормильца или социальная пенсия.

Вместе с тем правительство упростило доступ к социальной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов.

До сих пор порядок обязывал таких отцов и матерей в ряде случаев получать справку о выплатах алиментов для расчета совокупного дохода семьи. Теперь же это требование упразднено, и обращаться за помощью к государству можно без этой справки.