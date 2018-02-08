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КМУ изменил принцип предоставления помощи одиноким матерям

08 февраля 2018 года Источник:Finance.Ua

Правительство изменило принципы предоставления помощи одиноким родителям, лишив права получать такие выплаты тех из них, кто уже получает государственную соцпомощь на ребенка умершего кормильца. Соответствующие изменения закреплены решением правительства №41 от 25 января.

Исключение добавили к уже существующему перечню — до сих пор получать госпомощь не могли одинокие матери или отцы, которым уже выплачивалась пенсия в случае утраты кормильца или социальная пенсия.

Вместе с тем правительство упростило доступ к социальной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов.

До сих пор порядок обязывал таких отцов и матерей в ряде случаев получать справку о выплатах алиментов для расчета совокупного дохода семьи. Теперь же это требование упразднено, и обращаться за помощью к государству можно без этой справки.

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