Сегодня 08 февраля 2018 года, 22:08

Парламент утвердил празднование 189 памятных дат в 2018 году

Верховный Совет решил торжественно отметить на государственном уровне в 2018 году 189 памятных дат и юбилеев. За принятие проекта постановления №7274 проголосовали 228 депутатов при минимально необходимых 226.

Так, в 2018 году будут отмечаться 50 памятных дат, связанных с известными событиями, 135 — связанных с выдающимися лицами и 4 дня памяти.

Среди известных событий будут отмечаться: 1030 лет со Дня крещения Руси, 250 лет с начала восстания на Правобережной Украине (Колиивщина), 100 лет со дня провозглашения независимости Украинской Народной Республики 4-м Универсалом Украинской Центральной Рады, 100 лет со дня освобождения Крыма большевиками, 100 лет со дня принятия Конституции УНР, 100 лет со дня окончания Первой мировой войны.

Среди памятных дат, связанных с выдающимися личностями, будет, в частности, отмечаться 50 лет со дня рождения лидера группы «Скрябин» Андрея Кузьменко 17 августа и 100 лет со дня рождения писателя и педагога Василия Сухомлинского — 28 сентября.

12 декабря будет отмечаться 90 лет со дня рождения актера и режиссера Леонида Быкова.