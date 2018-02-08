Сегодня 08 февраля 2018 года, 22:07

Украинцы стали исправнее платить за коммунальные — НКРЭКУ

Расчеты населения за электроэнергию и тепло в 2017 году выросли на 4 и 7% соответственно. Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

«Расчеты за энергоресурсы и коммунальные услуги в 2017 году выросли с 4% до 19%. По водоснабжению снизились на 6%, но остались на высоком уровне — 95%», - сообщают в НКРЭКУ.

«Ключевым фактором расчетов за газ остается финансирование субсидий, которые составляют 55% общего потребления населения», — добавили в комиссии.

По данным НКРЭКУ, население в 2017 году оплатило услуги по обеспечению электроэнергией на 98% против 94% годом ранее, по отоплению — 97% против 90% в прошлом году (включая долги по субсидиям — 84%), по газоснабжению — на 115% (учитывая недофинансированные субсидии — на 88 %) против 96% годом ранее (включая субсидии — 71%).

За воду украинцы рассчитались на 95%, тогда как в 2016 году показатель был 101%.

Напомним: в госбюджете на 2018 год предусмотрены расходы на субсидии и коммунальные льготы в размере 71 млрд грн.