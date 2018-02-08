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Депутаты одобрили компенсацию аренды жилья военнослужащим

08 февраля 2018 года Источник:LB.ua

Верховный Совет ввел выплату компенсаций за аренду жилья для военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава по контракту в случае отсутствия возможности их размещения в специальных казармах или семейных общежитиях. За принятие законопроекта №5027 в целом проголосовали 230 депутатов при минимально необходимых 226.

Соответствующие изменения внесены в Закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Предусмотрено, что если военнослужащему-контрактнику не могут предоставить служебное жилье, воинская часть обязана арендовать для него жилье, или, по желанию военнослужащего, выплачивать ему компенсацию за аренду.

Как отмечается в пояснительной записке, для реализации документа необходимо ориентировочно 786,7 млн гривен ежегодно. Финансироваться расходы будут за счет бюджетной программы на содержание органов исполнительной власти.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Напомним: в 2015 году тогдашний премьер Арсений Яценюк обещал военным удвоить компенсацию аренды жилья — до 1 тыс. 200 гривен. Ранее эту сумма была уменьшена до 600 грн.

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