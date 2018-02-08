Сегодня 08 февраля 2018 года, 22:07

Особенности обжалования изменений процентной ставки проанализировала преподаватель LHS Екатерина Чечулина

Как регулируется установление и изменение процентной ставки, каковы нюансы обжалования ее изменения, рассказала преподаватель Legal High School Екатерина Чечулина, координатор банковской и финансовой практики CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, на занятии в Школе судебной практики. Лектор провела исторический экскурс, осветив основные вехи развития законодательства относительно процентной ставки: от финансового кризиса 2008 года, когда банки массово меняли ставку в одностороннем порядке и были приняты изменения в Гражданский кодекс о запрете такого изменения, до принятия в 2010 году изменений, касающихся государственного регулирования рынков финансовых услуг.

Г-жа Чечулина напомнила слушателям, что, согласно ГК Украины, процентная ставка бывает фиксированной и плавающей. Соответственно, можно выделить следующие виды споров: обжалование предусмотренного договором права одностороннего изменения процентной ставки; обжалование плавающей процентной ставки; обжалование процентной ставки, измененной в соответствии с условиями договора; обжалование требования погашения кредита в связи с отсутствием согласия на изменение процентной ставки.

В спорах по обжалованию предусмотренного договором права одностороннего изменения процентной ставки Екатерина Чечулина советует обращать внимание на такие моменты: действие закона во времени, момент начала действия увеличенной процентной ставки, время направления уведомления об изменении ставки. Суд часто делает акцент на моменте реализации банком права одностороннего изменения, а не моменте заключения договора, отметила лектор. Преподаватель детально разъяснила особенности споров, связанных с обжалованием плавающей процентной ставки и процентной ставки, измененной в соответствии с условиями договора, предоставив юристам рекомендации, основанные на собственном опыте.

В формате сase study Екатерина Чечулина организовала обсуждение дела по обжалованию требования погашения кредита по причине отсутствия согласия на изменение процентной ставки. Слушатели искали аргументы в споре как со стороны банка, так и со стороны клиента. Важно помнить, что, согласно статье 6 Закона Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг», финансовым учреждениям запрещается в одностороннем порядке увеличивать размер процентной ставки или других платежей, предусмотренных кредитным договором или графиком погашения долга, за исключением случаев, установленных законом. Кроме того, финансовым учреждениям запрещается требовать досрочного погашения неуплаченной части долга по кредиту и расторгать в одностороннем порядке заключенные кредитные договоры в случае несогласия заемщика с предложением финучреждения увеличить процентную ставку или другой платеж, предусмотренный кредитным договором или графиком погашения долга. Но каждое дело имеет свои индивидуальные особенности, которые должны детально анализировать юристы, акцентировала внимание лектор.

Подводя итоги занятия, Екатерина Чечулина отметила: пребывая на стороне клиента банка, необходимо обращать внимание на то, что даже если в договоре предусматривается положение об одностороннем изменении банком процентной ставки, такой пункт будет незаконным. Можно рискнуть и оставить такое положение в договоре, но впоследствии, возможно, придется оспаривать его в суде. В случае, если юрист выступает в споре на стороне банка, то г-жа Чечулина рекомендует использовать различные возможности легитимного изменения процентной ставки, плавающую ставку, фиксированные ставки для разных периодов, фиксированные условия изменения ставки.