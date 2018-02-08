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ФГВФЛ намерен инициировать повышение гарантированной суммы возмещения вкладов

08 февраля 2018 года Источник:Українські Новини

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) будет инициировать повышение гарантированной суммы возмещения вкладов. Об этом сообщил директор-распорядитель ФГВФЛ Константин Ворушилин в ходе пресс-конференции в четверг.

«Мы бы хотели выйти на конец этого года с предложением об увеличении гарантированной суммы возмещения по вкладам физлиц. Но это будет зависеть от ряда факторов, в первую очередь от финансовой устойчивости Фонда», — сказал он.

При этом Ворушилин не уточнил, до какого уровня планируется повышение гарантированной суммы возмещения.

«Естественно, мы не будем поднимать эту планку на 10 или 20 тысяч. Если выходить с предложением, то это должно быть хотя бы 300-400 тыс. гривен», — отметил он.

Последний раз Фонд гарантирования вкладов повысил размер компенсации вкладчикам ликвидируемых банков со 150 тыс. гривен до 200 тыс. летом 2012 года.

До этого в ноябре 2008 года сумма возмещения была повышена со 100 тыс. гривен до 150 тыс. гривен.

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