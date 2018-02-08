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Субвенции по субсидиям за 2017 год погашены на 50% — Минфин

08 февраля 2018 года Источник:Цензор.НЕТ

ОСМД и ЖСК, не получившим выплаты, следует связаться с региональными управлениями социальной защиты населения. Казначейство перевело на счета ОСМД и ЖСК 50% задолженности по субсидиям, которая была зафиксирована по состоянию на 1 января 2018 года. Перевод был выполнен согласно заполненным реестрам и поручениям Минфина на сумму 325,6 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Остальным ОСМД и ЖСК, отмечает министерство, для получения средств необходимо активизировать сотрудничество с региональными управлениями социальной защиты населения.

Кроме того, Мифин сообщает о завершении процесса подготовки системных изменений к постановлению Кабинета Министров, согласно которым предлагается счета за квартплату, содержание зданий и придомовых территорий, вывоз мусора и жидких отходов предоставлять непосредственно потребителями, чтобы они рассчитывались за оказанные услуги самостоятельно. Обновленный проект постановления уже размещен на официальном сайте Минфина для обсуждения, замечаний и предложений.

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