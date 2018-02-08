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Антикоррупционный суд не сможет заработать в 2018 году — руководитель антикоррупционной прокуратуры

08 февраля 2018 года Источник:Цензор.НЕТ

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий считает, что Антикоррупционный суд не сможет заработать в 2018 году. Об этом он заявил на совместной с руководителем Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником пресс-конференции в Киеве.

«Первый вопрос, за который мы больше всего переживаем, — это создание и начало функционирования Антикоррупционного суда, ведь примеры, которые есть в мире, подтверждают, что этот суд нужен. Я не такой оптимист, как Артем Сергеевич (Сытник), и вижу темпы голосования закона и обсуждения. И, зная украинские реалии, я боюсь, что этот суд не сможет заработать в 2018 году, к сожалению», — сказал Р.Холодницкий.

«Я вижу это по конкурсной системе. Конкурсы в Антикоррупционный суд, наверное, будут более сложными, чем в антикоррупционную прокуратуру, где по результатам третьего этапа конкурса мы из 300 человек только выбрали четырех. Представьте, какая будет ситуация с избранием судей. Это время, которого у нас нет», — сказал руководитель САП.

По его словам, этот суд нужен, и он нужен «не сегодня, а вчера». Вместе с тем А.Сытник заявил, что суд крайне необходимо создать в текущем году.

«Или в 2018 году появится эта судебная инстанция... или Украина подтвердит, что политической воли в борьбе с коррупцией у нас нет», — сказал директор бюро.

Он призывает Верховный Совет принять закон о создании Антикоррупционного суда в феврале или марте.

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