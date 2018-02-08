Сегодня 08 февраля 2018 года, 22:08

В Киеве проходит заседание Совета адвокатов Украины

В Киеве проходит заседание Совета адвокатов Украины. Первый вопрос повестки дня, вынесенный на обсуждение, касался избрания секретаря САУ. Лидия Изовитова, председатель САУ, пояснила, что еще в декабре прошлого года у секретаря САУ Павла Гречковского закончились полномочия.

Члены САУ единогласно переизбрали Павла Гречковского на должность секретаря Совета адвокатов Украины.

Далее Лидия Изовитова рассказала членам САУ о презентованном вчера проекте закона об адвокатуре и адвокатской деятельности. Она отметила, что в соответствии с текстом документа стажировка должна быть бесплатной и должна проводиться до сдачи экзаменов на протяжении двух лет на основании трудовых отношений с адвокатом.

«Способен ли адвокат из региона организовывать стажировку за собственные средства и выплачивать стажеру минимальную заработную плату? Является ли такой подход свободным доступом к профессии для всех желающих получить право на занятие адвокатской деятельностью?» — такие вопрос задала г-жа Изовитова.

Кроме того, она отметила, что введение преференции для судей и прокуроров в аспекте доступа к профессии невозможно, поскольку каждая из юридических профессий подвержена профессиональной деформации. Следовательно, без прохождения стажировки возникает большой риск доступа к профессии адвоката непрофессиональных лиц, которые не владеют необходимыми навыками для ведения адвокатской деятельности.

В своем докладе г-жа Изовитова затронула также аспекты нововведений в адвокатском самоуправлении и дифференциации статуса адвоката и адвокатской деятельности для государственных служащих.

Далее САУ приступил к рассмотрению других вопросов повестки дня.