Сегодня 08 февраля 2018 года, 22:08

Парламент разрешил досрочно выходить на пенсию родственникам погибших во время Революции достоинства

Верховный Совет принял законопроект №7429 о назначении досрочной пенсии по возрасту членам семей погибших в ходе Революции достоинства. Так, женщины смогут выйти на пенсию в 50 лет при наличии 20 лет стажа, а мужчины — в 55 лет при наличии 25 лет стажа. За соответствующее решение проголосовали 248 народных депутатов.

Закон предусматривает внесение изменений в Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», согласно которым право на назначение досрочной пенсии по возрасту имеют жены/мужья погибших на Майдане, при условии, что они не вступили в повторный брак. Это решение распространяется на детей, которые стали инвалидами, будучи несовершеннолетними, а также на родителей погибших.