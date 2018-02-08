Сегодня 08 февраля 2018 года, 22:07

Спикер парламента подписал закон о деоккупации Донбасса

Спикер Верховного Совета Андрей Парубий подписал принятый парламентом проект Закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (№7163). Об этом свидетельствуют данные из карточки законопроекта по деоккупации Донбасса на сайте парламента.

В частности, в разделе о состоянии прохождения законопроекта указано, что 6 февраля состоялось голосование парламента относительно редакционного уточнения к законопроекту, а 8 февраля спикер Андрей Парубий подписал законопроект по деоккупации. Также указано, что 8 февраля закон направлен на подпись Президенту.

Напоминаем: 18 января Верховный Совет принял Закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».