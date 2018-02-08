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Лондонский суд отказался рассматривать иск против Боголюбова на 500 млн долл. США

2 февраля Высокий суд Англии и Уэльса завершил рассмотрение одного из этапов спора между экс-совладельцами «ПриватБанка» Геннадием Боголюбовым, Игорем Коломойским и бизнесменом Вадимом Шульманом. Суд отказался рассматривать иск против Боголюбова.

В.Шульман — бывший партнер И.Коломойского и Г.Боголюбова по горно-металлургическому бизнесу. В 2017 году он подал иск в лондонский суд с требованием возместить 500 млн долл. США, которые якобы были ими похищены, начиная с 2000 года.

В конце декабря 2017 года в суде прошли устные слушания по ходатайству Г.Боголюбова в этом процессе. Г-н Боголюбов доказывал, что суд не может рассматривать иск, поскольку он уже не проживает в Лондоне и практически не посещает Великобританию. В итоге суд встал на сторону Г.Боголюбова.

При этом адвокаты В.Шульмана настаивали, что Г.Боголюбов продолжает быть налоговым резидентом Британии, а его недавний переезд в Швейцарию — лишь попытка избежать других судебных исков, в том числе претензий правительства Украины по делу «ПриватБанка».

Свой иск в лондонский суд В.Шульман подал в мае 2017 года. По данным СМИ, которое ссылается на текст иска, он требует выплаты от И.Коломойского и Г.Боголюбова 500 млн долл. США, утверждая, что они использовали 15-летнюю дружбу, чтобы обмануть его в ряде сделок.

Вадим Шульман родом из Кривого Рога. В 1990-е он организовал поставки угля на коксохимы Днепропетровской области и кокса на металлургический завод имени Петровского в Днепре. В 1999 году Шульман познакомился с Коломойским и Боголюбовым при покупке ДМЗ им. Петровского. Позже Шульман был управляющим партнером в общем бизнесе. В число совместных активов входили ДМЗ им. Петровского, три коксохимических завода и половина акций Южного ГОКа. Еще одна инвестиция — сталелитейный завод в Огайо (США), который партнеры приобрели в начале нулевых.

В 2007-м И.Коломойский, Г.Боголюбов и В.Шульман продали группе «Евраз» российского олигарха Романа Абрамовича свои украинские активы. От продажи они выручили 1,06 млрд долл. США плюс 10% акций «Евраза».

В.Шульман утверждает, что с 2000-го по 2007 год он не получал прибыли от своей доли в общем бизнесе. Кроме того, его ожидаемая доля от сделки с Абрамовичем уменьшилась на 284 млн долл. США после ряда трансакций и изменения стоимости акций. Также Шульман обнаружил пропажу 30 млн долл. США, которые доверил партнерам для инвестирования в американский завод.

В результате Шульман начал судебные процессы в США и на Британских Виргинских островах.

Летом 2017 года один из ответчиков по иску Шульмана Геннадий Боголюбов подал ходатайство, которым просил не признавать юрисдикцию лондонского суда. Чтобы суд удовлетворил это ходатайство, Боголюбов и его адвокаты должны были доказать, что ответчик (Боголюбов) не является домицилированным лицом в Великобритании по состоянию на 17 мая — день подачи иска.