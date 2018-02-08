Сегодня 08 февраля 2018 года, 22:07

Суд продолжил рассмотрение дела о госизмене В.Януковича

Оболонский районный суд г.Киева продолжил рассмотрение дела по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

«Судебное заседание продолжено», — заявил председатель коллегии судей Владислав Девятко.

Ожидается, что сегодня в суде допросят в качестве свидетелей бывшего начальника Генерального штаба — главнокомандующего ВСУ Владимир Замана, экс-командующего ВМС ВСУ Сергея Гайдука и первого заместителя председателя ГПСУ Павла Шешолина.

Напомним, что в среду 7 февраля были допрошены еще три свидетеля со стороны обвинения: бывший советник постоянного представительства Украины при ООН Андрей Цимбалюк, экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко и бывший командующий ВМС Украины, и.о. министра обороны Игорь Тенюх.

Как известно, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил в видеорежиме сообщение о подозрении экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории госграницы Украина и ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27, ч.3 ст.110, ч.5 ст.27, ч.2 ст.437 УК. Вводить военное положение надо было с 20 февраля 2014 года.