Суд продолжил рассмотрение дела о госизмене В.Януковича

Оболонский районный суд г.Киева продолжил рассмотрение дела по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.
«Судебное заседание продолжено», — заявил председатель коллегии судей Владислав Девятко.
Ожидается, что сегодня в суде допросят в качестве свидетелей бывшего начальника Генерального штаба — главнокомандующего ВСУ Владимир Замана, экс-командующего ВМС ВСУ Сергея Гайдука и первого заместителя председателя ГПСУ Павла Шешолина.
Напомним, что в среду 7 февраля были допрошены еще три свидетеля со стороны обвинения: бывший советник постоянного представительства Украины при ООН Андрей Цимбалюк, экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко и бывший командующий ВМС Украины, и.о. министра обороны Игорь Тенюх.
Как известно, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил в видеорежиме сообщение о подозрении экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории госграницы Украина и ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27, ч.3 ст.110, ч.5 ст.27, ч.2 ст.437 УК. Вводить военное положение надо было с 20 февраля 2014 года.
Сохранить:
Контакты:
Укрупнение местных судов путем преобразования в окружные — это:
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Самое авторитетное событие года – регистрация продолжается
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Новая генерация года»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: