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Суд продолжил рассмотрение дела о госизмене В.Януковича

08 февраля 2018 года Источник:Украинские Национальные Новости

Оболонский районный суд г.Киева продолжил рассмотрение дела по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

«Судебное заседание продолжено», — заявил председатель коллегии судей Владислав Девятко.

Ожидается, что сегодня в суде допросят в качестве свидетелей бывшего начальника Генерального штаба — главнокомандующего ВСУ Владимир Замана, экс-командующего ВМС ВСУ Сергея Гайдука и первого заместителя председателя ГПСУ Павла Шешолина.

Напомним, что в среду 7 февраля были допрошены еще три свидетеля со стороны обвинения: бывший советник постоянного представительства Украины при ООН Андрей Цимбалюк, экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко и бывший командующий ВМС Украины, и.о. министра обороны Игорь Тенюх.

Как известно, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил в видеорежиме сообщение о подозрении экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории госграницы Украина и ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27, ч.3 ст.110, ч.5 ст.27, ч.2 ст.437 УК. Вводить военное положение надо было с 20 февраля 2014 года.

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