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14 февраля зарегистрировать брак можно будет до полуночи

08 февраля 2018 года Источник:BBC

В День влюбленных органы регистрации актов гражданского состояния будут работать в продленном режиме. По сообщению Министерства юстиции, центральный отдел государственной регистрации браков в Киеве и отделы других городов Украины ждут влюбленных 14 февраля с восьми утра до полуночи.

«Любите, а о документах позаботится Минюст!» — говорится в сообщении министерства на странице в Facebook.

В обнародованном видео представитель главного территориального управления юстиции в Киеве Рада Дашутина сообщила, что в День Святого Валентина «можно не волноваться, что не успеете подать свое заявление или зарегистрировать свой брак с любимым человеком».

«За чашкой вкусного кофе вы сможете подать заявление на регистрацию брака и сразу провести торжественную помолвку. Зарегистрировать свой брак и отпраздновать юбилей свадьбы», — говорит г-жа Дашутина.

Напомним: летом 2016 Министерство юстиции запустило услугу «Брак за сутки». Сервис призван сделать процесс бракосочетания максимально удобным и комфортным.

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