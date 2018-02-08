14 февраля зарегистрировать брак можно будет до полуночи

В День влюбленных органы регистрации актов гражданского состояния будут работать в продленном режиме. По сообщению Министерства юстиции, центральный отдел государственной регистрации браков в Киеве и отделы других городов Украины ждут влюбленных 14 февраля с восьми утра до полуночи.
«Любите, а о документах позаботится Минюст!» — говорится в сообщении министерства на странице в Facebook.
В обнародованном видео представитель главного территориального управления юстиции в Киеве Рада Дашутина сообщила, что в День Святого Валентина «можно не волноваться, что не успеете подать свое заявление или зарегистрировать свой брак с любимым человеком».
«За чашкой вкусного кофе вы сможете подать заявление на регистрацию брака и сразу провести торжественную помолвку. Зарегистрировать свой брак и отпраздновать юбилей свадьбы», — говорит г-жа Дашутина.
Напомним: летом 2016 Министерство юстиции запустило услугу «Брак за сутки». Сервис призван сделать процесс бракосочетания максимально удобным и комфортным.
Сохранить:
Контакты:
Укрупнение местных судов путем преобразования в окружные — это:
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Самое авторитетное событие года – регистрация продолжается
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Новая генерация года»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: