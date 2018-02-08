Какие дороги будут ремонтироваться в 2018-м — СМИ

Стало известно, какие дороги Министерство инфраструктуры планирует отремонтировать в 2018 году.
Отметим, что на финансирование дорожной отрасли в 2018 году запланировано ориентировочно 50 млрд гривен. Из них государственный дорожный фонд, который заработал с 1 января 2018 года, получит 32,6 млрд гривен.
Из дорожного фонда более 19 млрд гривен будут направлены на дороги государственного значения, 1,5 млрд гривен — на обеспечение безопасности дорожного движения, более 6 млрд гривен — на отдельные дороги.
Кроме того, в 2018 году областные государственные администрации получат на восстановление дорог 11,5 млрд грн.
Сохранить:
Контакты:
Укрупнение местных судов путем преобразования в окружные — это:
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Самое авторитетное событие года – регистрация продолжается
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Новая генерация года»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: