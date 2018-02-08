СМИ: в прокуратуре прокомментировали конфликт с адвокатами В.Януковича в суде

Адвокаты Виктора Януковича пытались сорвать судебное заседание, выкрикивая оскорбления в сторону суда и обвинения. Об этом сообщил прокурор Генеральной прокуратуры Янис Симонов, комментируя удаление адвокатов из зала суда.
«Один (адвокат — прим. ред.) — за проявление неуважения к суду после того, как его дважды предупредили», — пояснил прокурор причину удаления из зала судебного заседания адвоката Горошинского.
Я.Симонов подтвердил объявление Горошинскому отвода.
«Это лицо ранее оказывало правовую помощь другому лицу, интересы которого противоречили теперешнему подзащитному», — сказал прокурор, добавив, что Горошинский является адвокатом потерпевшего во время расстрелов на Майдане.
Горошинский также выступает адвокатом экс-беркутовцев. При этом суд и прокуратура увидели конфликт интересов, что стало причиной отвода.
Г-н Симонов пояснил, что адвокату Ольге Просянюк было предложено участвовать в заседании как свободному слушателю, а полномочий защищать Януковича она не имеет.
По словам прокурора, адвокаты предоставили стороне обвинения письма, свидетельствующие о том, что их клиент ограничил их полномочия.
То есть теперь Просянюк и Горошинский вправе защищать Януковича только в заседаниях «по вопросу назначения бесплатного адвоката», оспаривая такое назначение.
В то же время Я.Симонов сказал, что это назначение обжалованию не подлежит.
Кроме того, как отметил прокурор, оба адвоката опоздали на заседание, а Просянюк вообще «появилась после обеда».
«У них наработанная схема по затягиванию процесса», — подытожил Симонов, комментируя действия адвокатов.
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