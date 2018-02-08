Сегодня 08 февраля 2018 года, 10:03

Работа над законопроектом об адвокатуре выходит на заключительную стадию

Вчера в Администрации Президента состоялось заседание Совета по вопросам судебной реформы, посвященное обсуждению законопроекта об адвокатуре и адвокатской деятельности.

Алексей Филатов, заместитель Главы Администрации Президента, координатор Совета по вопросам судебной реформы, напомнил, что эффективная реализация судебной реформы возможна лишь в случае существования единых основ функционирования суда, адвокатуры и прокуратуры.

Он также отметил, что рабочая группа на протяжении двух с половиной лет разрабатывала изменения в законодательство об адвокатуре, и по результатам этой работы профильный закон предложено принять в новой редакции.

Основные положения законопроекта представил Виктор Короленко, координатор рабочей группы.

«Имплементация конституционных изменений в части правосудия, реализация задач, определенных Стратегией реформирования судебной системы и смежных правовых институтов, внедрение международных стандартов и привели к новой редакции Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», — сообщил он.

Детально г-н Короленко проанализировал основные положения документа.

В новой редакции предлагается существенно расширить права адвокатов. В частности, предусматривается:

— участие адвоката в следственных и процессуальных действиях;

— право беспрепятственного доступа ко всем государственным реестрам;

— беспрепятственный доступ в здание суда, в помощения правоохранительных и других органов, в которых находится клиент и пр.

Также Виктор Короленко рассказал о новом порядке доступа к профессии, что, по его словам, позволит значительно снизить коррупционные риски. Так, предлагается ввести для кандидатов такие требования, как наличие диплома магистра и двухлетняя стажировка (при этом оплата за стажировку отменяется). Такие положения заработают после трехлетнего переходного периода.

«Новый порядок сдачи квалификационного экзамена предусматривает только письменный тест по аналогии с ВНО», — сказал он.

Кроме того, г-н Короленко ознакомил и с изменениями в части привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности, которые, в частности, предусматривают введение принципа пропорциональности применения дисциплинарных санкций к адвокату.

В контексте реформы органов адвокатского самоуправления спикер отметил, что изменения коснутся структуры и организационно-правовых форм.

«Только Национальная ассоциация адвокатов Украины и региональные палаты будут иметь статус юридического лица», — подчеркнул он.

Также он рассказал о порядке избрания органов адвокатского самоуправления.

После краткой презентации основных положений документа свою позицию высказали члены рабочей группы.

«НААУ полностью согласна с существенным расширением полномочий адвокатов и гарантий адвокатской деятельности», — отметила Лидия Изовитова, председатель НААУ.

В то же время она сообщила, что в части доступа к профессии предложенная модель не позволит снизить коррупционные риски, а наоборот, откроет новые. «Адвокат должен иметь профессиональные навыки, а не только надлежащий уровень теоретических знаний», — пояснила позицию Лидия Изовитова. По ее мнению, один тестовый экзамен не позволит оценить профессиональные навыки, поэтому необходимы два уровня экзамена.

Валентин Гвоздий, заместитель председателя Совета адвокатов Украины, высказал позицию относительно положений об адвокатском самоуправлении. Он отметил, что ликвидировать действующую систему органов адвокатского самоуправления нельзя, поскольку это приведет еще к большим проблемам, особенно в некоторых регионах.

Предложенные новации можно будет внедрить, когда уже будут сформированы уровни системы, считает г-н Гвоздий. Соответствующие положения имеются в разработанной НААУ концепции, текст которой членам рабочей группы раздали перед перед заседанием.

Позитивно содержание документа оценил Петр Бойко, председатель Совета адвокатов Киевской области. По его словам, данный закон «хорош для адвокатов, но плох для чиновников от адвокатуры». Сегодня адвокатура потеряла фундаментальный принцип — независимость, убежден он.

Положительную оценку тексту законопроекта дали члены рабочей группы Алексей Кот, Сергей Шкляр и Инна Рафальская.

К отдельным блокам законопроекта в ходе обсуждения высказывались конструктивные замечания. Отметим, что все замечания будут направлены координатору рабочей группы уже до этой пятницы и обговорены на ближайшем заседании Совета по вопросам реформы.