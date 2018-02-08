Сегодня 08 февраля 2018 года, 10:02

Стало известно, сколько денег потребуется для создания телемедицины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на развитие телемедицины на Украине будут направлены значительные финансы, в чем поможет финансирование Всемирного банка и канадских партнеров. Об этом он сказал на встрече с канадской делегацией.

Он отметил, что часть средств, выделенных на реформы на Украине, пойдет на освоение телемедицины.

«Канцлер Германии Меркель обещала мне предоставить доступ к передовым технологиям телемедицины в Германии. И я не исключаю, что в будущем Германия присоединится к нашему партнерству. Но мы ждать не будем. Мы идем вперед. 700 млн долларов предоставила нам Канада для проведения реформ на Украине, более 12 млрд долларов за 25 лет Всемирный банк предоставил Украине для поддержки реформ. И сейчас принципиальная позиция — в том числе и часть денег на медицину от Всемирного банка, мы договорились, перенаправим на реформу сельской медицины, на создание телемедицины. Очень благодарен нашим канадским партнерам, поддержавшим мою программу по развитию сельской медицины, и Всемирному банку. Вместе они предоставляют нам необходимую помощь для формирования на Украине телемедицинской сети», — сказал Петр Порошенко.

Также он напомнил, что ранее на программу по развитию сельской медицины было выделено 4 млрд грн — из конфискованных «денег Януковича». Также, по его словам, на 2018 год дополнительно на сельскую медицину заложен еще 1 млрд грн.

«Внедрение телемедицины — это современная технология по медицинскому обслуживанию в сельской местности, а также эффективная мировая практика. По данным Deloitte, в 2020-м ожидается около 100 млн обращений к врачам с использованием средств телемедицины по всему миру», — подчеркнул глава государства.