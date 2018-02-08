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Правительство утвердило бюджет Фонда соцстрахования на случай безработицы

08 февраля 2018 года Источник:Finance.Ua

Правительство приняло постановление «Об утверждении бюджета Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы на 2018 год». Соответствующее решение было принято на заседании правительства 7 февраля без обсуждения.

Как сообщается на правительственном портале, утверждена доходная часть бюджета Фонда в сумме 13,2 млрд гривен, расходная — в сумме 12,1 млрд гривен.

«Резерв средств для выплаты пособия по безработице составляет 369,5 млн гривен», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что бюджет Фонда на 2018 год является сбалансированным и бездефицитным, что позволит обеспечить финансирование пособий по безработице, активных программ занятости застрахованным лицам (безработным) в полном объеме в соответствии с законодательством.

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