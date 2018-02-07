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На Legal Banking Forum наградили победителей исследования «Банки 2018 года»

07 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Завершающим аккордом IV Legal Banking Forum стала торжественная церемония награждения победителей исследования «Банки 2018 года», которое ежегодно проводит «Финансовый клуб». Генеральным партнером форума выступила ЮК L.I.Group, экспертным партнером — ЮФ Evris, генеральным партнером церемонии награждения — Gryphon Group.

Награды победителям были вручены в 8 номинациях.

«Самым прибыльным банком» стал Райффайзен Банк Аваль.

В номинации «Самый розничный банк» победил Альфа-банк.

Ощадбанк назван лучшим в номинации «Самый сберегательный банк».

В сегменте корпоративного банкинга — «Самый корпоративный банк» — лучшим признан Укргазбанк.

Дойче Банк ДБУ получил награду как «Самый чистый банк».

ПриватБанк победил в двух номинациях: «Самый карточный банк» и «Самый упоминаемый банк в публикациях информационного агентства FinClub».

Наградой «Экспансия года» отмечен ТАСкомбанк.

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