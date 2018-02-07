На Legal Banking Forum наградили победителей исследования «Банки 2018 года»

Завершающим аккордом IV Legal Banking Forum стала торжественная церемония награждения победителей исследования «Банки 2018 года», которое ежегодно проводит «Финансовый клуб». Генеральным партнером форума выступила ЮК L.I.Group, экспертным партнером — ЮФ Evris, генеральным партнером церемонии награждения — Gryphon Group.
Награды победителям были вручены в 8 номинациях.
«Самым прибыльным банком» стал Райффайзен Банк Аваль.
В номинации «Самый розничный банк» победил Альфа-банк.
Ощадбанк назван лучшим в номинации «Самый сберегательный банк».
В сегменте корпоративного банкинга — «Самый корпоративный банк» — лучшим признан Укргазбанк.
Дойче Банк ДБУ получил награду как «Самый чистый банк».
ПриватБанк победил в двух номинациях: «Самый карточный банк» и «Самый упоминаемый банк в публикациях информационного агентства FinClub».
Наградой «Экспансия года» отмечен ТАСкомбанк.
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