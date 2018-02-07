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Незачисление откомандированного или временно переведенного судьи в штат суда приводит к ограничению его прав и гарантий — Совет судей Украины

07 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Обсудив обращения, поступившие от судей Голосеевского и Днепровского районных судов г.Киева относительно статуса судей, откомандированных в порядке временного перевода в другой суд того же уровня и специализации, Совет судей Украины разъяснил, что в случае откомандирования (временного перевода) судьи в другой суд такой судья должен быть зачислен в штат этого суда, и именно со дня зачисления в штат ему выплачивается судейское вознаграждение судом, в который он откомандирован (временно переведен).

Совет судей обратил внимание, что положениями статьи 56 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» предусмотрены права и обязанности судьи, в частности, судья имеет право участвовать в судейском самоуправлении. Таким образом, откомандированный (временно переведенный) судья вправе принимать участие в заседаниях собрания судей суда, в который он откомандирован, с правом голоса.

В случае незачисления откомандированного (временно переведенного) судьи в штат суда такой судья не сможет осуществлять правосудие и действовать от имени суда, а также пользоваться правами, предусмотренными законом, получать судейское вознаграждение, быть избранным председателем суда или его заместителем, следственным судьей, что противоречит Конституции Украины, Закону Украины «О судоустройстве и статусе судей», а также может повлечь за собой нарушение прав граждан на доступ к правосудию.

Также, реагируя на неоднократные обращения коллективов судов, Совет судей разъяснил, в каких случаях будут полномочными собрания судей. В частности, собрания судей будут полномочными при условии присутствия на них количества судей, которое равно или превышает математическую величину двух третьих состава суда и является целым натуральным числом.

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