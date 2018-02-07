Сегодня 07 февраля 2018 года, 22:00

IV Legal Banking Forum завершил работу обсуждением проблемных зон финансовой реструктуризации

«Проверено практикой: проблемные зоны финансовой реструктуризации по-украински» — с такой темой в ходе сессии «Работа с проблемными активами» IV Legal Banking Forum выступил руководитель практики банковского и финансового права и FinTech ЮФ Evris Сергей Паперник. По его словам, проблемная задолженность составляет 56,4% кредитов, выданных банками (около 588 млрд грн). Почему банки не могли разобраться сами? Спикер выделил четыре причины: долгая просрочка, девальвация, затяжные судебные процессы и нормативы НБУ. Решением стало принятие закона о финансовой реструктуризации. Закон позволил сохранить платежеспособность клиента банка, предусмотрел новые правовые инструменты урегулирования, позволил конвертировать валютный долг в гривну и реструктуризировать налоговый долг, а также предоставил другие преимущества.

А теперь, собственно, о проблемных зонах: слишком длинный путь к финансовой реструктуризации; налоговые коллизии (налог на прибыль вследствие аннулирования долга, НДС при отчуждении банком приобретенного долга, готовность ГИС принимать условия реструктуризации); готовность самих банков (реструктуризация связанных лиц, неработающие наблюдательные советы государственных банков, опасения банков в связи с реакцией НБУ). Сергей Паперник также озвучил советы заемщикам: следует провести переговоры с банком до подачи официального ходатайства, правильно оценить свои возможности и подготовить действующую финансовую модель, подготовить проекты всех документов в процедуре до ее начала; и советы банкам: необходимо заранее согласовать внутренний порядок проведения процедуры, определить лиц, ответственных за обработку ходатайства клиента, получить консультации по всем проблемным вопросам.

С новыми инструментами в работе с проблемными кредитами, такими как добровольная финансовая реструктуризация и создание компаний по управлению задолженностью, ознакомила участников форума член наблюдательного совета по финансовой реструктуризации, заместитель директора департамента реструктуризации задолженности и взыскания АО «Ощадбанк» Ирина Мудра. Спикер подробно рассказала, почему именно процедура финансовой реструктуризации не сработала так успешно, как хотелось бы некоторым. Процедура не приобретет больших масштабов — это закономерно, тем не менее процедура работает. Как показывает опыт, проблемными активами стали кредиты, выданные до 2013 года: больше половины проблемных кредитов выданы в зоне АТО и в Крыму, а ситуация с кредитами, которые можно урегулировать по процедуре реструктуризации, непростая в связи с объемами и субъектами.

Правовые вызовы и возможности для уменьшения NPL проанализировал главный менеджер по правовым вопросам департамента проблемных кредитов АО «Райффайзен Банк Аваль», член Комитета НАБУ по вопросам правового обеспечения деятельности банков и защиты прав кредиторов Денис Грищенко. По его словам, главной проблемой является нестабильность судебной практики и отсутствие единства. Спикер напомнил, что «правовые позиции Верховного Суда Украины» канули в Лету, теперь мы будем иметь дело с «заключениями Верховного Суда», и де-юре суды не имеют права отступать от этих заключений. Несмотря на то что судебная реформа была направлена на упрощение судебного процесса, «добраться до вершины Олимпа в лице Большой Палаты» оказалось непросто. Г-н Грищенко советует активно пользоваться тем, что суд кассационной инстанции может отступать от своей предыдущей позиции из-за передачи дела сразу «наверх». Также он обращает внимание на то, что окончательная позиция — это позиция Большой Палаты ВС (но к ней добраться долго и сложно), и не исключено неодинаковое применение норм самой Большой Палатой ВС.

Об аспектах сопровождения неоперационных активов рассказала руководитель направления правового обеспечения проектов, международных операций и сложных сделок ПАО «Альфа-Банк» (Украина), к.ю.н., LLM Юлия Зорина. У банков при решении данного вопроса возникает много хлопот, касающихся анализа полученной технической документации на предмет полноты, аренды, страхования, сотрудничества с компаниями по реализации недвижимости, реализации активов и т.п.

IV Legal Banking Forum завершил свою работу.