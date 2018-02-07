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Судьи могут заниматься преподавательской деятельностью, но она не должна вредить интересам осуществления правосудия — Совет судей Украины

07 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Судья имеет право заниматься преподавательской, научной или творческой деятельностью без каких-либо ограничений, если это не вредит интересам осуществления правосудия. Такие разъяснения были даны Советом судей Украины по результатам рассмотрения обращений судей Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда и Рубежанского городского суда Луганской области.

Так, орган судейского самоуправления обратил внимание на то, что нормы Конституции Украины и принятые в их исполнение законы Украины не устанавливают ограничений для занятия судьями научной, преподавательской или творческой деятельностью. Вместе с тем в своем решении Совет судей обращает внимание на то, что судья должен предоставлять приоритет осуществлению правосудия перед всеми другими видами деятельности. Кроме того, согласно Закону Украины «О судоустройстве и статусе судей», не считается совместительством откомандирование судьи на работу в Национальную школу судей Украины.

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