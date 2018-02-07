Сегодня 07 февраля 2018 года, 22:00

Участники IV Legal Banking Forum обсудили нюансы обращения взыскания на предмет ипотеки и сроки поручительства в судебной практике

Проходит последняя сессия IV Legal Banking Forum «Работа с проблемными активами». Модератор сессии — партнер АФ «Династия», к.ю.н. Денис Киценко. Помимо обсуждения основных тем модератор предложил участникам ответить на вопрос: насколько правовая система, правоприменительная практика и зарегистрированные инициативы смогут решить вопрос проблемной задолженности?

Судья Высшего хозяйственного суда Украины Валерий Картере проанализировал судебную практику обращения взыскания на предмет ипотеки путем признания права собственности. Правовые позиции ВСУ по этому вопросу сводятся к следующему: есть судебный способ защиты и два внесудебных (первый — право возникает в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 35 закона об ипотеке; второй — после завершения внесудебного урегулирования любые требования ипотекодержателя относительно исполнения основного обязательства являются незаконными (часть 4 статьи 36 закона об ипотеке). В вопросе реализации предмета ипотеки по решению суда г-н Картере выделил два момента: это реализация предмета ипотеки путем проведения публичных торгов и применение процедуры продажи, установленной статьей 38 закона об ипотеке.

Затем нюансы, связанные со сроками поручительства, на примере практики Верховного Суда Украины осветила партнер АФ «Династия» Антонина Селиванова. Она напомнила, что поручительство — это способ обеспечения исполнения обязательства за счет имущества третьего лица — поручителя. Г-жа Селиванова назвала следующие правовые позиции судов: во-первых, поручительство — это срочное обязательство, и независимо от того, установлен срок его действия договором или законом, его истечение прекращает субъективное право кредитора; во-вторых, в случае прекращения поручительства исковая давность не применяется в силу того, что право кредитора на предъявление требования к поручителю и обязательство последнего отвечать перед кредитором за нарушение заемщиком обязательства прекратилось; в-третьих, срок поручительства не является сроком для защиты нарушенного права, это срок существования самого обязательства поручительства. Также спикер проанализировала актуальные правовые позиции ВСУ, касающихся сроков поручительства (относительно применения условий договора поручительства о сроке его действия «до полного прекращения обязательства должника» и относительно применения сроков поручительства к обязательствам, которые погашаются частями, согласно графику).