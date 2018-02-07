Сегодня 07 февраля 2018 года, 22:00

НБУ предложил написать новый законопроект о майнинге и криптовалютах

Национальный банк Украины выступает за скорейшее создание совместной рабочей группы с регуляторами и участниками рынка для разработки нового законопроекта, направленного на урегулирование вопроса криптовалют на Украине. Об этом сообщил руководитель проектов департамента открытых рынков НБУ Эмал Бахтари.

«Мы хотим вместе подготовить документ, который будет наработкой рабочей группы, где будут и ключевые государственные институты, которые в этом должны быть задействованы, и участники рынка, так как они лучше знают эту технологию и то, как определить те или иные явления… Мы будем делать совместный документ и будем стараться, чтобы он все же был принят», — сказал Э.Бахтари.

Он напомнил, что законопроекты, которые сейчас находятся в парламенте, несовершенны, к ним имеется очень много замечаний со стороны финрегуляторов. И предложение НБУ заключается в написании нового документа.

«Нужен новый документ, в котором будет четко определен статус того же майнинга, тех же криптовалют, виртуальных валют в целом, ICO и технологий блокчейна», — подчеркнул Э.Бахтари.

По словам руководителя департамента открытых рынков НБУ, введение технологии блокчейна, смарт-контрактов — это вещи, «которым не нужно мешать, а нужно, наоборот, поддерживать». И тот факт, что в законодательном поле нет для них определения, создает неясность, которую нужно преодолеть.

По мнению представителя НБУ, это нужно сделать «как можно скорее, безотлагательно», чтобы никто не обвинял регулятора в том, что он затягивает процесс.

Напомним: СНБО поручил НБУ совместно с другими ведомствами и регуляторами подготовить предложения по урегулированию рынка криптовалют на Украине с целью мониторинга трансакций и идентификации субъектов криптовалютных операций, взыскания налогов.