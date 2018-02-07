Сегодня 07 февраля 2018 года, 22:00

Правительство создало Совет по вопросам интеллектуальной собственности

7 февраля по инициативе Минэкономразвития правительство приняло решение о создании Совета по вопросам интеллектуальной собственности, который будет осуществлять координацию процессов по функционированию и развитию системы правовой охраны интеллектуальной собственности на Украине.

Планируется, что Совет будет действовать как временный совещательный орган при Кабинете Министров. Возглавит Совет первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

«Создание Совета — очередной важный шаг к развитию системы интеллектуальной собственности на Украине, что является важным приоритетом работы правительства. Это также соответствует обязательствам Украины в рамках международных соглашений, которые выступают частью мировой системы охраны прав интеллектуальной собственности», — прокомментировал решение правительства Степан Кубив.

В соответствии с положениями о деятельности Совета его основными задачами являются:

• координация взаимодействия органов исполнительной власти в сфере интеллектуальной собственности;

• определение путей и механизмов решения проблемных вопросов, возникающих при формировании и реализации государственной политики в сфере интеллектуальной собственности;

• разработка предложений в сфере интеллектуальной собственности, в частности по развитию этой сферы, обеспечение интеграции Украины в международное и европейское интеллектуальное пространство с учетом национальных интересов, развития и реформирования государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности и т.п.

По словам заместителя министра экономического развития и торговли Украины Михаила Титарчука, Совет по интеллектуальной собственности станет надежной площадкой для формирования и координации политики в сфере защиты интеллектуальной собственности с учетом экспертного мнения представителей органов государственной власти, бизнеса и общественного сектора. Это, в свою очередь, будет способствовать эффективности реформы защиты прав интеллектуальной собственности на Украине.

В состав Совета войдут 30 человек, в том числе руководители центральных органов исполнительной власти, силовых структур, представители законодательной и судебной власти, руководители предприятий и общественных организаций.