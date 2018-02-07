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IV Legal Banking Forum: «ПриватБанк» вводит технологию биометрической идентификации по геометрии лица для борьбы с мошенничеством

07 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

На IV Legal Banking Forum руководитель направления службы безопасности ПАО «ПриватБанк» Сергей Болотин провел мастер-класс по кибербезопасности. Как защитить банк и его клиентов от интернет-мошенников? Защита включает три аспекта: правовой, технологический и клиентский. По словам спикера, сейчас налажено тесное сотрудничество с киберполицией Украины и подразделением кибербезопасности СБУ. Технологический аспект включает интеллектуальный мониторинг интернет-операций. Помимо этого банк сотрудничает с операторами мобильной связи для предотвращения мошенничества.

Более подробно Сергей Болотин остановился на процедуре автодиспута. Если списание средств с карты проведено без авторизации (без разрешения банка-эмитента), автоматически отправляется финансовая претензия в банк-эквайер через международную платежную систему. Данная технология разрешает гарантированно возместить убыток от интернет-мошенничества. Также в банке разработана технология поиска мошенников, которая позволяет устанавливать координаты их места расположения при осуществлении операций. Эта технология называется геопозиционированием. Также внедряется биометрическая идентификация по геометрии лица: технология распознавания лица, при которой возможна верификация мошенника при посещении отделений банка.

Г-н Болотин также озвучил предложения к НБУ и банковским учреждениям. В частности, необходимо наладить взаимодействие между операторами мобильной связи и банками Украины для противодействия мошенничеству, в частности, ввести online-обмен зашифрованной информацией между банками и операторами мобильной связи относительно идентификации SIM-карт, что позволит установить факт перевыпуска мошенником дубликата карты финансового номера клиента.

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Комментарии:»

порядочный глобалист 07 февраля 2018 года 18:56 #

она, т.е идентификация уже и так существует. поздно пить боржоми.

Антиглобалист 07 февраля 2018 года 16:53 #

Это что ж, всем посетителям банка будут такую биометрическую идентификацию с целью проверки? Это нарушение прав человека!!!

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