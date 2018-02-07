Сегодня 07 февраля 2018 года, 21:59

Диджитализация финансового сектора в фокусе внимания IV Legal Banking Forum

Прошла панельная дискуссия «Диджитализация финансового сектора» IV Legal Banking Forum. Модератором дискуссии выступила партнер МЮФ Dentons Наталья Селякова. В числе участников дискуссии: основатель ОО «Электронная демократия» Владимир Фльонц, руководитель практики банковского и финансового права и FinTech ЮФ Evris Сергей Паперник, советник по регуляторным вопросам криптовалютной биржи CEX.IO Сергей Мохнев, начальник отдела правового сопровождения контрактов и консультирования УкрСиббанка BNP Paribas Group Елена Походзяева и начальник отдела развития карточного бизнеса и перекрестных продаж АО «ОТП Банк» Евгений Грубый.

Блокчейн и банки

Общий обзор тенденций на национальном рынке представил Владимир Фльонц. Он отметил, что блокчейн-технологию необходимо рассматривать отдельно от криптовалют, поскольку криптовалюты — это всего лишь один из примеров успешного использования технологии. Спикер сосредоточил внимание слушателей на использовании технологий блокчейна в сфере публичных закупок (рассказал о проекте DoZorro) и о пилотных проектах использования технологии при продаже арестованного имущества в СЕТАМ и блокчейн-журнале, который контролирует выписки из государственного реестра. По словам Владимира Фльонца, планируется подключение нескольких общественных организаций для осуществления мониторинга работы некоторых из этих проектов. Основным препятствием он назвал устаревшее правовое регулирование. Украинские требования относительно обеспечения компьютерной безопасности не предусматривают децентрализации, а вся «нормативка» в лучшем случае датирована серединой девяностых.

«Насколько технологии блокчейна применимы к банкам?» — уточнила у спикера Наталья Селякова. Г-н Фльонц ответил, что технология в эту систему «ложится идеально» и напомнил о криптовалютной платформе для платежных систем Ripple, которая призвана дополнить, а в будущем, возможно, и заменить систему денежных переводов SWIFT. Кроме того, данная технология может быть применена к межбанковским реестрам (например, к реестру кредитных историй).

«Развитие цифровых технологий заставило банки пересмотреть свои стратегии», — отметила Елена Походзяева. Ее банк не исключение — он также принял диджитал-стратегию, а юридический департамент создал направление, отвечающее за имплементацию и поддержку всех диджитал-процессов, новых продуктов. В банке отслеживают проблемы, возникающие у бизнеса с регулятором, и ищут юридическую модель для решения того или иного вопроса. Помимо этого они активно работают на нормотворческом поле: сотрудничают с банковским сообществом по вопросу внедрения новых европейских трендов в национальное законодательство.

Г-жа Походзяева выделила следующие европейские тренды: вступление в силу GDPR и так называемой Второй платежной директивы, а также регулирование криптовалют. Она согласилась с предыдущим спикером в том, что нельзя отождествлять блокчейн с криптовалютой: банки в основном криптовалюты критикуют, а блокчейн рассматривают позитивно и применяют в работе. По словам спикера, юристы не могут оставаться в стороне от развития цифровых технологий, а будущее — за сотрудничеством банков и FinTech-компаний.

Кривтопалюта и банки

Затем участники дискуссии и слушатели обсудили вопрос налогообложения операций с криптовалютами. Этот вопрос не имеет однозначного ответа, только лишь предположения и догадки, поскольку у криптовалюты нет определенного статуса в нашем государстве.

Чем Украина может привлечь FinTech-стартап? Таким вопросом задался Сергей Паперник. По его словам, не нужно думать, что FinTech в Европе прогрессивнее, чем у нас. Но в нашем государстве правовое регулирование отнюдь не проще, и именно с изменения законодательства нужно начинать. Хотя, судя по намерениям и стратегии НБУ, регулятор двигается в правильном направлении. Г-н Паперник отметил, что первое, с чем сталкивается банк в диджитал-сфере, — это идентификация. Определенные уступки в этом направлении есть, но потом банкам приходиться работать с Инструкцией о порядке открытия, использования и закрытия счетов, что требует физического присутствия клиента в банке.

Как можно урегулировать криптовалюту? Сергей Паперник видит два варианта: либо создать новый объект права, либо «втиснуть» криптовалюту в существующую систему правового регулирования, но в таком случае нужно понимать, каким объектом она является. Это не результат интеллектуальной собственности, это не деньги. Г-н Паперник считает, что криптовалюта больше похожа на информацию. «Наиболее безопасно трактовать криптовалюту как информацию, но проблема в том, что национальное законодательство неохотно связывает такой объект, как информация, с правом собственности», — подчеркнул спикер.

О международных тенденциях регулирования криптовалюты рассказал Сергей Мохнев. За рубежом (к примеру, в США) криптовалюту определяют как электронное средство платежа, а в нашем государстве (исходя из последнего совместного письма регуляторов) криптовалюта — это ничто. Г-н Мохнев рассказал, что в апреле 2017 года Япония приравняла криптовалюту с ее специфическими особенностями к законным платежным средствам.

Спикер вспомнил о недавних колебаниях стоимости биткоина и отметил, что определенным индикатором мировых кризисов является принятие глобального нормативного акта, который урегулирует правоотношения. «Ввиду действующего регуляторного поля спрашивать банки об отношении к криптовалюте — все равно, что спрашивать у жителя Анголы о вкусе норвежского лосося», — провел аналогию г-н Мохнев и кратко остановился на том, как американские, европейские и украинские банки воспринимают операции с криптовалютами. Он убежден, что в плане инновационных финансовых технологий Украине есть что предложить миру. А что касается вопроса правового регулирования, то Украине не стоит следовать шаг за шагом европейским мировым тенденциям, а нужно «сделать скачок».

Дистанционные каналы и банки

Евгений Грубый рассказал о дистанционных каналах обслуживания клиентов банками. Дистанционный сервис заключается в том, что клиент не должен совершать каких-то особенных действий для получения банковского сервиса. Видами дистанционных банков являются мобильный банкинг, банкоматы, терминалы самообслуживания. Более инновационный канал — чат-боты, самый обширный канал — это интернет-банкинг. В прошлом году, по словам спикера, был высокий коэффициент прироста активных клиентов интернет-банкинга. В «ОТП Банке» этот коэффициент вырос в два раза, в четыре раза повысился коэффициент активных клиентов мобильного банкинга. «Клиенты не хотят идти в банк — им удобнее использовать мобильный девайс, который всегда под рукой», — обратил внимание Евгений Грубый. Основными преградами в осуществлении сервиса на дистанционных каналах обслуживания клиентов он назвал осведомленность клиентов и теневую экономику.