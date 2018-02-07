Сегодня 07 февраля 2018 года, 22:00

Чем эффективнее система внутреннего контроля в банке, тем ниже интенсивность надзора — Марина Вощилко (банк «ГЛОБУС»)

Марина Вощилко, член наблюдательного совета ПАО «КБ «ГЛОБУС», в ходе сессии IV Legal Banking Forum, посвященной банковским рискам и комплаенсу, выступила с докладом «Комплаенс как составляющая корпоративного управления». Она, в частности, отметила, что банки все больше внимания уделяют внутренним методам контроля, а профессия комплаенс-специалиста еще в 2014 году была отнесена Financial Times к наиболее востребованным финансовым профессиям. «Комплаенс будет одним из самых важных элементов деятельности банков», — подчеркнула докладчик. Она рассказала о нововведении НБУ в этой сфере — концепции «нового надзора», а также перечислила основные цели и функции комплаенса, преимущества, которые он приносит банку. Чем эффективнее система внутреннего контроля в банке, тем ниже интенсивность стратегии надзора и инспектирования, подчеркнула г-жа Вощилко.

Александр Зима, директор юридического департамента ПАО «Ощадбанк», проанализировал вопросы взаимодействия со следственными органами при проведении следственных действий. «Банки выступают посредниками между блюстителями закона и клиентами», — отметил докладчик, добавив, что все процессы являются достаточно формализованными на законодательном уровне. Среди типичных ситуаций г-н Зима выделил предоставление временного доступа к документам (как правило, банки не являются стороной соответствующих судебных производств, их права на обжалование или хотя бы на получение разъяснения, ограничены), прокомментировав также основные положения, на которые обращает внимание банк при принятии решения об исполнении такого определения суда. Другая ситуация — проведение обысков. Обязательным условием г-н Зима назвал участие в этом процессуальном действии адвоката. А комментируя следственные действия в целом (в банках или любой другой сфере деятельности), указал на необходимость соблюдения максимальной конфиденциальности — следствие от этого только выиграет.

В завершение сессии выступил Игорь Пристинский, начальник управления банковской безопасности АО «Пиреус Банк МКБ». Тема его доклада — «Противодействие мошенничеству персонала банков». Он проанализировал типовые виды мошенничества (выдача кредитов по поддельным документам в сговоре с сотрудником банка, создание возможности обворовывания депозитных ячеек, создание искусственного депозита на короткий срок без фактического внесения денежных средств) и рассказал, как их выявить и упредить. «Мотив мошенничества связан с неудовлетворенностью сотрудничеством», — отметил докладчик. Он рекомендовал предоставлять сотрудникам возможность высказывать свои претензии и обсуждать проблемы. А говоря о превентивных мерах, г-н Пристинский обратил внимание, что все процедуры должны быть не просто прописаны на бумаге, а реально выполняться, причем в эти процессы должны быть вовлечены как службы внутренней безопасности и комплаенса, так и юристы.