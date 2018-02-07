Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 07 февраля 2018 года, 22:00

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Объявлен конкурс на замещение должности руководителя Национальной службы здоровья

07 февраля 2018 года Источник:LB.ua

Правительство на заседании в среду приняло решение о проведении конкурса на должность главы Национальной службы здоровья Украины. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

Национальная служба здоровья была создана в конце декабря 2017 года, она должна заработать в середине года. Эта служба — важный орган в имплементации положений медицинской реформы. С ней должны подписывать договоры больницы, врачи которых будут получать компенсацию из бюджета за каждого пациента, которому оказываются медицинские услуги.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 6 (1050) от 06/02/18 Свежий номер

Банковское право

№ 6 (1050)
Акцент

Конкретное преимущество

Государство и юристы

Испытать возмещение

Отрасли практики

Безопасность трудна

Тема номера:

Блокмастер

Архив голосованийVox Populi

Укрупнение местных судов путем преобразования в окружные — это:

обеспечение доступа к правосудию

экономия бюджетных средств

борьба с «неудобными» судами

видимость реформы

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

Самое авторитетное событие года – регистрация продолжается

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Новая генерация года»

I СУДЕБНЫЙ ФОРУМ ААУ

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом