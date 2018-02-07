Объявлен конкурс на замещение должности руководителя Национальной службы здоровья

Правительство на заседании в среду приняло решение о проведении конкурса на должность главы Национальной службы здоровья Украины. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.
Национальная служба здоровья была создана в конце декабря 2017 года, она должна заработать в середине года. Эта служба — важный орган в имплементации положений медицинской реформы. С ней должны подписывать договоры больницы, врачи которых будут получать компенсацию из бюджета за каждого пациента, которому оказываются медицинские услуги.
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