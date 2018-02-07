Сегодня 07 февраля 2018 года, 22:01

Участники Legal Banking Forum обсудили тенденции риск-менеджмента и комплаенса в банках

IV Legal Banking Forum продолжает работу. Сессию о банковских рисках и комплаенсе модерировал Денис Бугай, партнер ЮК VB PARTNERS. По его словам, на эти вопросы обращают все больше внимания. «Комплаенс стал реальностью», — подчеркнул г-н Бугай.

Заместитель министра юстиции Украины по вопросам государственной регистрации Елена Сукманова рассказала о возможностях Минюста в сфере защиты прав кредиторов. Ее доклад касался опыта работы Комиссии Минюста по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации. Коллег-юристов она призвала более внимательно относиться к требованиям подачи жалоб — многие обращения отклоняются из-за несоответствия формальным требованиям. Г-жа Сукманова привела примеры ситуаций, в которых Комиссией оперативно были приняты решения об отмене регистрационных действий: как правило, речь шла о неправомерном отчуждении залогового имущества и выведении его из-под ипотеки. В то же время г-жа Сукманова привела пример отмены регистрационного действия, совершенного в интересах банка, попытавшегося обратить взыскание на имущество, не находящиеся в ипотеке.

«Банковское сообщество приобрело в вашем лице лоббиста, в хорошем значении этого слова», — прокомментировал г-н Бугай.

Ирина Пряженцева, начальник управления комплаенса Департамента финансового мониторинга НБУ представила доклад о риск–ориентированных подходах в банковском секторе, в частности о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Она отметила, что НБУ акцентирует внимание банков, что при проверке клиентов и их операций следует учитывать страновые риски, определенные международными экспертами: это коррупция, обналичивание средств, незаконная хозяйственная деятельность, высокий оборот наличности. Г-жа Пряженцева также рассказала о подходах НБУ к вопросам финмониторинга и изменениях, которые предлагается внести в профильное законодательство, в их числе — возможность замораживания активов, требования относительно раскрытия конечного бенефициарного собственника (с использованием сведений и из открытых источников), увеличение штрафов. Она также отметила, что информация о нарушении банками требований финмониторинга публикуется на сайте НБУ на регулярной основе.

Сергей Панов, заместитель председателя правления, начальник юрдепартамента УкрСиббанка BNP Paribas Group, председатель Комитета НАБУ, в свою очередь сосредоточился на вопросах Legal Risk Management и комплаенс-процедурах в банках. Он напомнил, что юридические риски относятся к группе операционных рисков банка. По его словам, наблюдается тенденция увеличения рисков, в частности, в связи глобальной тенденцией усиления защиты прав потребителей. В качестве примера он назвал изменения в европейской системе защиты персональных данных, в том числе и данных потребителей финансовых услуг. Г-н Панов также проанализировал риски, связанные с диджитализацией финансового сектора, — это также должно находиться в сфере внимания подразделений Legal Risk Management и комплаенса.