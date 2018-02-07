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Создано Экспортно-кредитное агентство

07 февраля 2018 года Источник:Корреспондент

Кабинет Министров Украины утвердил создание Экспортно-кредитного агентства (ЭКА) в форме ЧАО и поручил Министерству экономического развития и торговли провести частное размещение его акций. Соответствующее решение правительство приняло на своем сегодняшнем заседании.

«Мы считаем, что в этом году можем запустить Экспортно-кредитное агентство при условии, что будет найден компромисс с депутатами для внесения изменений в закон об ЭКА», — сказала в ходе заседания заместитель министра экономического развития и торговли Наталия Микольская.

При этом министр иностранных дел Павел Климкин заявил о неготовности голосовать за такое решение, поскольку оно не обсуждалось.

«Ваше включение, включение посольств в эти процессы очень важно», — отметил премьер-министр Владимир Гройсман.

При этом, по его словам, выделение 200 млн грн в бюджете на 2018 год на создание ЭКА недостаточно, вследствие чего премьер поручил Н.Микольской представить варианты дополнительного финансирования.

«Экспортно-кредитное агентство — это системный инструмент реализации стратегии экспорта, которая была утверждена в декабре 2017-го... Сегодня мы имеем реальную возможность перейти от сырьевого экспорта к экспорту товаров и услуг с добавленной стоимостью», — подчеркнул первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

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