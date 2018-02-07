Сегодня 07 февраля 2018 года, 22:00

Правительство дало старт реформе рынка автобусных перевозок

Кабинет Министров Украины изменил порядок проведения конкурса на осуществление регулярных автобусных перевозок и правила предоставления пассажирских автомобильных услуг, что фактически дает старт реформе рынка автобусных перевозок. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Сегодня сделан первый важнейший шаг в реформировании пассажирских автобусных перевозок — на заседании правительства одобрены необходимые изменения к постановлениям Кабинета Министров Украины, что позволит изменить ситуацию на рынке регулярных автобусных перевозок по всей территории Украины уже в ближайшей перспективе. Эти изменения касаются порядка проведения конкурса на регулярных автобусных маршрутах и правил предоставления услуг на автомобильном транспорте. Впервые за последние десять лет мы отходим от устаревших рудиментов и внедряем нормы, которые в первую очередь направлены на улучшение безопасности и качества перевозок, а также на создание условий для людей с инвалидностью», — цитируются в сообщении слова министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

По словам министра, будут объявлены конкурсы на межобластные автобусные маршруты по заявительному принципу, введены требования об обязательном наличии на городских и пригородных маршрутах автобусов приспособлений для перевозки лиц с инвалидностью: к концу 2019 года — на 35% автобусов, а с 2020 года — на 50%. Министр отметил, что преимущество на конкурсе будет предоставляться перевозчику, который предлагает низкопольные автобусы, электробусы, автобусы с большей категорией экологичности.

Кроме того, изменениями предусмотрено предоставление перевозчику, который работал на маршруте без нарушений, право продлить разрешение еще на пять лет при условии инвестирования в обновление автопарка; упрощение процедуры проведения конкурса на внутриобластные, пригородные, городские автобусные маршруты за счет уменьшения количества документов, предоставляемых для участия в конкурсе, и постепенный переход на электронную систему подачи документов; упрощение процедуры открытия новых автостанций и урегулирование давно существующей проблемы взаимоотношений перевозчиков и автостанций.