Сегодня 07 февраля 2018 года, 22:01

Вопрос об утверждении новой редакции Положения о помощнике (помощниках) судьи Совет судей рассмотрит на следующем заседании

Совет судей снял с рассмотрения на сегодняшнем заседании вопрос об утверждении новой редакции Положения о помощнике (помощниках) судьи. По словам председательствующего на заседании Евгения Мезенцева, к разработанному Государственной судебной администрацией Украины проекту новой редакции Положения от членов Совета судей и общественных организаций поступило много замечаний и предложений, которые необходимо обработать. В связи с этим члены Совета судей поддержали предложение г-на Мезенцева о рассмотрении данного вопроса на следующем заседании Совета судей.