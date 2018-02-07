Совет судей снял с рассмотрения на сегодняшнем заседании вопрос об утверждении новой редакции Положения о помощнике (помощниках) судьи. По словам председательствующего на заседании Евгения Мезенцева, к разработанному Государственной судебной администрацией Украины проекту новой редакции Положения от членов Совета судей и общественных организаций поступило много замечаний и предложений, которые необходимо обработать. В связи с этим члены Совета судей поддержали предложение г-на Мезенцева о рассмотрении данного вопроса на следующем заседании Совета судей.
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